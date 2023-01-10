رئيس هيئة الأركان المشتركة يتحقق من الجاهزية القتالية للقوات

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زار رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "كيم سُنغ كيوم" وحدات القوات البحرية والقوات الجوية يوم أمس الاثنين من أجل التحقق من جاهزيتها لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية.وبحسب هيئة الأركان المشتركة، زار "كيم" قيادة قوة الغواصات البحرية في "تشانغ وان"، حيث تفقد استعداد القيادة لأداء المهام الاستراتيجية والتشغيلية.وفي وحدة الغواصات، شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على أن الغواصة هي نظام أسلحة استراتيجي أساسي للأمن القومي، وشبهها بـ"خنجر يبث الخوف لدى الأعداء". وأضاف "كيم" أن الوحدة يجب أن تبقى في حالة تأهب وجاهزية في جميع الأوقات لكي تتمكن من شل قلب العدو بضربة واحدة في وقت الطوارئ. كما صعد رئيس هيئة الأركان المشتركة على متن الغواصة "دوسان آن تشانغ هو" التي يبلغ وزنها ثلاثة آلاف طن والقادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وفحص قدراتها التشغيلية المضادة للسفن والغواصات. وأمر "كيم" طاقم الغواصة بالحفاظ على أعلى حالة استعداد، بحيث تكون كوريا قادرة على قمع العدو بشكل ساحق في حالات الطوارئ.كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة أسطول جمهورية كوريا وقيادة الحركة الجوية والاستطلاع التابعة للقوات الجوية في مدينة بوسان.