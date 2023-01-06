استقالة رئيس تحرير صحيفة هان كيو ريه بسبب تورط مراسل مع كيم مان بيه

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استقال رئيس تحرير صحيفة "هان كيو ريه" أمس الاثنين بعد أن تبين أن أحد كبار المراسلين في الصحيفة قد اقترض أموالا من "كيم مان بيه"، الشخصية الرئيسية في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ".وقال "ريو إي غُن" رئيس تحرير الصحيفة المحلية أمس إنه سيتنحى عن منصبه لتحمل مسؤولية تعيين شخص غير لائق في منصب مهم، والفشل في اكتشاف سلوك إشكالي مسبقا، مما تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للصحيفة.وجاءت هذه الاستقالة بعد أن قالت صحيفة "هان كيو ريه" على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة إن مراسلها الكبير اقترض 600 مليون وون من كيم في عام 2019 عندما كان كيم صحفيا في شركة إعلامية أخرى، وسدد 200 مليون وون حتى الآن، موضحة أن المراسل أخطر كيم بأنه عازم على سداد المبلغ المتبقي. وقالت الصحيفة أيضا إنها ستشكل فريقا للتحقيقات من أجل تسليط الضوء على القضية واتخاذ إجراءات تأديبية ضد الصحفي.ومن ناحية أخرى، قال "كيم هيون ديه" الرئيس التنفيذي لشركة "هان كيو ريه"، ومديرون تنفيذيون آخرون أمس، إنهم سوف يستقيلون أيضا بسبب هذه القضية.