مجموعة منشقين تستخدم طائرات درون لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ

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تخطط مجموعة منشقة كورية شمالية لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال عبر الحدود قريبا باستخدام طائرات بدون طيار.وقال "بارك سانغ هاك" رئيس "منظمة المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة"، في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين، إن مجموعته تجري استعدادات حاليا لتطيير طائرات بدون طيار من أجل إرسال منشورات عبر الحدود في أقرب وقت ممكن. وأوضح أنه من الصعب إرسال المنشورات بالبالونات البلاستيكية العملاقة كما كان معتادا خلال فصل الشتاء، لكن الطائرات بدون طيار لا تتأثر بالرياح ويمكنها إسقاط المنشورات في المواقع المستهدفة. وزعم بارك أن مجموعته أرسلت طائرة بدون طيار تحمل منشورات إلى بيونغ يانغ في أبريل 2020.وجاءت تصريحات بارك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكورية الجنوبية أنها تدرس تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية أراضي كوريا الجنوبية مرة أخرى. ولكن حتى إذا تم تعليق الاتفاقية، فإن سيول قد لا تسمح بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.