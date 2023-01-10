زعيم المعارضة يحضر استجواب النيابة

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من المقرر أن يمثل زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" لاستجواب النيابة العامة اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بالتحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشوة من طرف ثالث في أمر يتعلق بأحد أندية كرة القدم البلدية.وسوف يحضر "لي" للاستجواب في فرع النيابة في مدينة "صونغ نام" التابع لمكتب النيابة في "سو وان"، في الساعة 10:30 صباحا.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس حزب المعارضة الرئيسي في البلاد للاستجواب من قبل النيابة كمشتبه به.ويواجه "لي" اتهامات بالتورط في تلقي رشوة من خلال قبول 16 مليار وون كتبرعات من بعض الشركات لنادي "صونغ نام" لكرة القدم بين عامي 2016 و2018 مقابل تقديم خدمات إدارية، عندما كان عمدة للمدينة والمالك الفعلي للنادي. ومن جانبه نفى "لي" هذه المزاعم، مدعيا أن الشركات دفعت على النحو الواجب لنادي كرة القدم الإقليمي مقابل إعلانات.وسوف يكون عدد من نواب البرلمان التابعين للحزب الديمقراطي، حاضرين عندما يظهر لي للاستجواب.