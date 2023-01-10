محادثات رفيعة المستوى بين كوريا والولايات المتحدة حول قانون تخفيض التضخم

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سيجري النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "لي دو هون" محادثات مع مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية الثنائية. وسوف يلتقي "لي" مع "خوسيه فرنانديز" وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، في سيول صباح اليوم الثلاثاء، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان التقدم المحرز في مجالات التعاون المتفق عليها خلال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في دورته السابعة التي عُقدت في واشنطن الشهر الماضي، إلى جانب مناقشة القضايا الاقتصادية المعلقة والتعاون بين بالبلدين. وكان "لي" و"فرنانديز" قد وقعّا بيانا مشتركا خلال الحوار الاقتصادي الاستراتيجي، يعيد تأكيد التزام البلدين بتعزيز سلاسل التوريد بالإضافة إلى مواصلة المناقشات البناءة لمعالجة مخاوف سيول بشأن تأثير قانون تخفيض التضخم الأمريكي. وبناء على ذلك، من المرجح أن يتبادل الجانبان الآراء حول شروط أهلية الحصول على إعفاءات ضريبية على مشتريات السيارات الكهربائية، والتي تعتبرها كوريا الجنوبية شروطا تمييزية. وخلال زيارة المسؤول الأمريكي لكوريا، والتي تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي "فرنانديز" أيضا بمسؤولين من عدد من الشركات الأمريكية والكورية، كما سيعقد مائدة مستديرة حول النساء في الأعمال التجارية مع غرفة التجارة الأمريكية، ثم يغادر متوجها إلى اليابان غدا الأربعاء.