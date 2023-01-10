وزير الخارجية الكوري يجري أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني الجديد

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني الجديد "تشين كانغ" أمس الاثنين، حيث ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، قدم بارك تهنئته إلى تشين بمناسبة تعيينه مؤخرا، وذلك في أول محادثات هاتفية بين الوزيرين منذ أن تولى تشين المنصب في أواخر الشهر الماضي. وقالت الوزارة إن الجانبين أكدا التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، وكذلك التعاون الوثيق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي. كما اتفق الوزيران الكوري والصيني كذلك على السعي إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى والاتصالات على مختلف المستويات، والعمل معا لتحقيق تقدم ملموس في سلاسل التوريد، وتخفيض مستويات الغبار الناعم والتعامل مع قضية تغير المناخ، وكذلك إجراء محادثات حول الارتقاء باتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما. وأوضح الوزير بارك أيضا أن إجراءات الحجر الصحي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكورية على الوافدين من الصين تستند إلى أسس علمية. واتفق الجانبان على التواصل والتعاون في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أوضاع جائحة كورونا، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.