المحلية هان كيو ريه تطرد المراسل الذي اقترض أموالا من كيم مان بيه

قررت صحيفة "هان كيو ريه" فصل مراسل كبير اقترض أموالا من "كيم مان بيه"، الشخصية الرئيسية في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ".

وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء إنها قررت إقالة الصحفي خلال اجتماع للجنة شؤون الموظفين في اليوم السابق لانتهاكه مدونات الشركة الأخلاقية وواجبات النزاهة والإنصاف المطلوبة للصحفيين، وكذلك قواعد تجنب تضارب المصالح مع المصادر الإخبارية. وبحسب الصحيفة، فقد اقترض المراسل ما مجموعه 900 مليون وون من كيم، بما في ذلك 300 مليون وون في مايو 2019.

ويعتبر هذا المبلغ أكبر بمقدار 300 مليون وون من المبلغ الذي ادعى المراسل في وقت سابق أنه اقترضته من كيم. وقالت الصحيفة إنه بغض النظر عن التحقيق الذي أجرته لجنة لتقصي الحقائق، فقد قررت أن ما ارتكبه ذلك الصحفي يستحق أشد الإجراءات التأديبية.

وجاءت هذه الإقالة بعد يوم من استقالة رئيس تحرير الصحيفة "ريو إي غُن" متحملا المسؤولية عن الحادث. كما قال "كيم هيون ديه" الرئيس التنفيذي لشركة هان كيو ريه، وعضوان آخران في مجلس الإدارة، إنهم سوف يستقيلون بمجرد اختيار المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي القادم الشهر القادم.

