كوريا أكبر مستورد للحوم البقر الأمريكية في عام 2022

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كانت كوريا الجنوبية على الأرجح أكبر مستورد للحوم البقر من الولايات المتحدة خلال العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أمس الاثنين، استوردت كوريا الجنوبية أكثر من 258 ألف طن من لحوم الأبقار الأمريكية بقيمة مليارين و450 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي. ويعد هذا الرقم الأكبر من حيث حجم وقيمة الواردات على مستوى العالم.وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، زاد حجم الواردات بنسبة 2%، بينما قفزت القيمة بنسبة 15% بسبب ارتفاع أسعار لحوم البقر.وعند تضمين البيانات الخاصة بشهر ديسمبر، من المرجح أن تسجل كوريا الجنوبية مستوى قياسيا مرتفعا في كل من حجم وقيمة الواردات لعام 2022، لتصبح أكبر مستورد للحوم الأبقار الأمريكية للعام الثاني على التوالي.