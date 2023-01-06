انخفاض عدد إصابات كورونا في كوريا بـ20 ألف مقارنة بالأسبوع الماضي

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شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا انخفاضا واضحا، بلغ حوالي 20 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الحالات الجديدة بلغ 60 ألفا و41 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وبهذا انخفض العدد المسجل بالأمس بمقدار 20 ألفا و998 بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، وبمقدار 27 ألفا و535 بالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الأسبق.ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 59 ألفا و954 حالة محلية المصدر، و87 حالة لدى الوافدين من الخارج.ومن بين الحالات الوافدة من الخارج كان 60.9% منها لدى القادمين من الصين.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بمقدار 9 أشخاص مقارنة مع أول من أمس، ليبلغ 541، بينما بلغ عدد الوفيات 44 حالة وفاة، وبلغ عدد الوفيات التراكمي 32 ألفا و669، ومعدل الوفيات 0.11%.