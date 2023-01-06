كوريا الشمالية الرابعة عالميا من حيث عدد أفراد الجيش

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احتلت كوريا الشمالية المركز الرابع عالميا من حيث عدد أفراد الجيش، بمقدار مليون و200 ألف جندي.جاء ذلك في تقرير حول حجم الجيوش في مختلف دول العالم أصدرته منصة "ورلد أتلاس" المتخصصة في إعداد خرائط العالم والإحصاءات الإقليمية.واحتلت الصين المركز الأول بمليونيْ جندي، وتلتها الهند بمليون و450 ألفا، ثم الولايات المتحدة بمليون و390 ألفا، بينما بلغ عدد جنود الجيش الروسي 850 ألفا، لتحتل روسيا المركز الخامس بعد كوريا الشمالية.وقال التقرير إن عدد أفراد جيش كوريا الجنوبية بلغ 555 ألفا، لتحتل المركز الثامن عالميا.وأوضح "ديفيد ماكسويل" الباحث في الجمعية الأمريكية لحماية الديمقراطية إن عدد أفراد الجيش أمر مختلف عن القدرة القتالية، مشيرا إلى أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أفضل بالمقارنة مع القدرة الكورية الشمالية.كما أعرب الباحث "بروس بنيت لاند" في نفس المعهد عن اعتقاده بأنه من الصعب على بيونغ يانغ التغلب على سيول إذا لم تستخدم أسلحة نووية. وقال إن ترتيب القدرة العسكرية لكوريا الشمالية قد يكون ما بين المركزين الـ20 والـ30، موضحا أن ترتيبها سيرتفع في حالة إدراج الأسلحة النووية في التقييم.