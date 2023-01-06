كوريا تفوز بعقود إنشاءات في الخارج بقيمة 31 مليار دولار خلال العام الماضي

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تجاوزت قيمة العقود التي فازت بها شركات الإنشاءات الكورية الجنوبية في الخارج مستوى 30 مليار دولار في العام الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي.وقالت وزارة الأراضي والنقل وجمعية الإنشاءات الكورية في الخارج اليوم بأن الشركات الكورية فازت بعقود في الخارج خلال العام الماضي بلغت قيمتها 31 مليار دولار.وأشارت الوزارة إلى أنه رغم الظروف الصعبة، مثل الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار مواد الإنشاءات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع سعر الفائدة، إلا أن قيمة العقود زادت بدرجة طفيفة بالمقارنة مع عام 2021 الذي كانت قد بلغت فيه 30 مليارا و600 مليون دولار.الجدير بالذكر أن كوريا كانت قد فازت بعقود في الخارج بقيمة 22 مليارا و300 مليون دولار في عام 2019، وارتفعت لتبلغ 35 مليارا و100 مليون دولار في عام 2020، ثم ظلت تسجل مستوى 30 مليار دولار للعام الثالث على التوالي.وأضافت الوزارة أنه في العام الماضي عملت 319 شركة كورية للإنشاءات في 97 دولة، حيث فازت بـ580 عقدا، 39% منها في آسيا، و29% في الشرق الأوسط، و15% في أمريكا الشمالية ومنطقة المحيط الهادئ، و11% في أوربا.وفي عام 2021، كانت نسبة قيمة العقود في الشرق الأوسط أعلى حيث بلغت 37% إلا أنها انخفضت هذا العام لتبلغ مستوى 20% بينما زادت في أمريكا الشمالية ومنطقة المحيط الهادئ بمقدار 1.7 % نتيجة للفوز بعقود خاصة لإنشاء مصانع كبيرة الحجم لأشباه الموصلات وإنتاج قطع غيار السيارات.