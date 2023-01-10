الرئيس يون يزور الإمارات وسويسرا يوم السبت القادم

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من المقرر أن يبدأ الرئيس "يون صوك يول" أول رحلة خارجية له في العام الجديد، حيث سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا في الفترة من 14 إلى 21 يناير.وأعلن مستشار الأمن القومي "كيم سون هان" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن مسار الرحلة التي ستستغرق 8 أيام، حيث سيبدأ "يون" بزيارة رسمية إلى الإمارات من السبت إلى الثلاثاء، بدعوة من رئيس الدولة "محمد بن زايد آل نهيان".وستكون تلك الزيارة هي الأولى لرئيس كوريا الجنوبية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في عام 1980، وسيعقد الرئيس قمة مع "آل نهيان"، كما سيزور محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها الشركات الكورية.ومن المتوقع أيضا توقيع عدة مذكرات تفاهم، حيث سيرافق "يون" إلى الإمارات وفد اقتصادي يضم 100 شركة، من بينهم رؤساء التكتلات التجارية الكبرى.ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى سويسرا يوم الثلاثاء، حيث سيلتقي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في "زيورخ"، قبل السفر إلى "دافوس" لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، ليكون أول رئيس لكوريا الجنوبية يشارك في المنتدى منذ حضور الرئيسة "بارك كون هيه" في عام 2014.ثم سيلتقي "يون" بالرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية الكبرى يوم الأربعاء، وسيلقي يوم الخميس خطابًا خاصًا يقترح فيه التعاون عبر الحدود لمكافحة الأزمات الاقتصادية.