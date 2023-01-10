الصين تعلق إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين

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قررت الصين وقف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين الكوريين الجنوبيين، في خطوة انتقامية ضد تعزيز إجراءات الحجر الصحي في سيول للمسافرين القادمين من الصين.وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت السفارة الصينية في سيول أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لن تصدر السفارة والقنصلية العامة تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين الذين يسعون إلى زيارة الصين لأغراض العمل أو التجارة أو السياحة أو لأسباب طبية أو شخصية.وقالت السفارة إنه سيتم إجراء المزيد من التعديلات بما يتوافق مع رفع سيول لقيود الدخول "التمييزية" المفروضة ضد المسافرين القادمين من الصين.وفي أعقاب عودة تفشي فيرس كورونا في الصين، فرضت حكومة كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي قيودًا على التأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين القادمين من الصين، بينما اشترطت أيضًا إجراء اختبار الكشف عن الفيروس قبل وبعد الوصول.وفي يوم الاثنين، أعرب وزير الخارجية الصيني الجديد "تشين جانغ" عن قلقه بشأن الإجراءات التي اتخذتها سيول، خلال أول محادثة هاتفية له مع وزير الخارجية الكوري "بارك جين"، الذي رد بأن هذه الإجراءات تم وضعها على أسس علمية.