سيول تعرب عن أسفها لقرار بكين بوقف إصدار تأشيرات للكوريين

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء قرار الصين بتعزيز إجراءات الحجر الصحي على القادمين من كوريا الجنوبية، في رد واضح على الإجراءات المماثلة التي نفذتها سيول مؤخرا. ونقل مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية هذا الموقف في اجتماع مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، موضحا أن الحكومة الكورية قد نقلت موقفها إلى نظيرتها الصينية من خلال القنوات الدبلوماسية.وكرر المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" هذا التصريح في إحاطة إعلامية، حيث قال إن الإجراءات التي تتخذها كوريا الجنوبية تستند إلى أسس علمية، وأن الحكومة تتواصل مع الصين والمجتمع الدولي وتتشارك المعلومات ذات الصلة بشفافية. وأضاف أن الحكومة الكورية ستتخذ هذا الموقف مرة أخرى بينما تستمر في الاتصال الوثيق مع الصين بشأن هذه المسألة.وكانت السفارة الصينية في سيول قد قالت في وقت سابق من يوم أمس إن السفارة والقنصلية العامة لن تصدر بعد الآن تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين الذين يسعون لزيارة الصين لأغراض التجارة أو السياحة أو لأسباب طبية أو شخصية.وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه في خطوة انتقامية ضد إجراءات الحجر الصحي المعززة التي اتخذتها سيول على المسافرين الوافدين من الصين وسط انتشار وباء كورونا في البلاد، قائلة إنه سيتم إجراء المزيد من التعديلات وفقا لتحركات سيول لرفع ما وصفته بـ"التمييز" في قيود الدخول.