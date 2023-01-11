لي جيه ميونغ يقول إن النيابة ستوجه له اتهامات رسميا

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بعد 12 ساعة من التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشاوى، قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إنه من الواضح أن النيابة ستوجه إليه اتهامات رسميا.وأوضح "لي" في تصريحات أدلى بها أمس عند مغادرته مكتب النيابة في "صونغ نام" التابع لمكتب منطقة "سو وان"، في حوالي الساعة 10:40 مساء إنه قدم توضيحات بأمانة حول المزاعم الموجهة ضده.وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي أن هناك حكما مسبقا بالفعل، ولكن سيتم البت فيه في النهاية أمام المحكمة. وقال "لي" أيضا إنه راجع المواد التي قدمها المدعون في أثناء الاستجواب، لكنه لم يجد أي دليل ملموس ضده.ويُشتبه في أن رئيس الحزب المعارض قد تلقى 16 مليار وون كتبرعات من عدد من الشركات إلى نادي كرة القدم في مدينة "صونغ نام" بين عامي 2016 و2018، عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية المدينة ورئيس النادي المملوك للمدينة، وذلك مقابل خدمات إدارية.وقد قدم "لي" بيانا مكتوبا إلى النيابة العامة أعده مسبقا وأجاب على معظم الأسئلة بالقول إن البيان المكتوب سيحل محل إجاباته.