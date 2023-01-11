البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 1.7%

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قرر البنك الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بشكل حاد، من 3% إلى 1.7%.وقدم البنك الدولي هذه التوقعات القاتمة في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، مستشهدا في هذا السياق بارتفاع التضخم، وسياسات البنوك المركزية المتشددة، والأوضاع المالية المتدهورة، والغزو الروسي لأوكرانيا.ويمثل هذا التوقع الجديد البالغ 1.7% انخفاضا بمقدار 1.3% مقارنة بتقديرات البنك في يوليو من العام الماضي، وهو أيضا أقل مستوى خلال الثلاثين عاما الماضية باستثناء فترات الركود في عامي 2009 و2020.كما خفض البنك الدولي تقديرات النمو لـ95% من الاقتصادات المتقدمة وحوالي 70% من اقتصادات الدول الناشئة والنامية.وقال البنك الدولي إن النمو في أغنى اقتصادات في العالم من المرجح أن يتباطأ بشكل حاد من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% فقط هذا العام. ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5%، في حين أنه من غير المتوقع أن تحقق منطقة اليورو أي نمو على الإطلاق هذا العام.ولم يتم تضمين التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكوري الجنوبي في ذلك التقرير.