القبض على رئيس سانغ بانغ وول الهارب في تايلاند

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تم القبض على "كيم صونغ تيه" الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ وول"، في تايلاند أمس الثلاثاء، بعد ثمانية أشهر من فراره من كوريا في أثناء إجراء التحقيقات معه بتهمة الفساد.ووفقا للدوائر القانونية أمس، تم القبض على كيم، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي "يانغ صون كيل"، في نادٍ للغولف في منطقة "باثوم ثاني" في شمال العاصمة التايلاندية بانغكوك، في الساعة 7:30 مساءً.وكان كيم قد غادر إلى سنغافوره قبل مداهمة النيابة لمنزله في أواخر مايو من العام الماضي ضمن التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه، كما هرب يانغ من البلاد في ذلك الوقت. ويواجه كيم عددا من تهم الفساد، بما في ذلك الاختلاس وانتهاكات قانون أسواق المال وإجراء تحويلات نقدية إلى كوريا الشمالية.ويُتهم أيضا بدفع الرسوم القانونية لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" من أموال الشركة عندما تمت مقاضاة "لي" لانتهاكه قانون الانتخابات في عام 2018، خلال فترة توليه منصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي".