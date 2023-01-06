كوريا تضيف 816 ألف وظيفة في عام 2022

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 800 ألف وظيفة في العام الماضي، لتحقق أكبر نمو في عدد الوظائف الجديدة منذ 22 عاما. وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و89 ألفا في عام 2022، مسجلاً زيادة قدرها 816 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، ليتحقيق أكبر نمو في التوظيف منذ عام 2000، عندما تمت إضافة 882 ألف وظيفة حينذاك.وقد انخفض نمو عدد الوظائف السنوي إلى 218 ألفا في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنه زاد إلى 369 ألفا في عام 2021، قبل أن يرتفع أكثر في عام 2022 ليتجاوز بشكل كبير تقديرات الحكومة البالغة 280 ألفا في ديسمبر 2021.وارتفع معدل التظيف لدى الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 62.1% في العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1963. وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2.9%.وأرجع التقرير السبب في نمو الوظائف في عام 2022 إلى تخفيف قيود الحجر الصحي ذات الصلة بفيروس كورونا، وزيادة عدد الوظائف في قطاع تسليم البضائع، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب زيادة الصادرات.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد هذا العام انخفاضا حادا في عدد الوظائف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.