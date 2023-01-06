0.9 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من يناير

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 1% في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات 13 مليارا و862 مليون دولار في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد متوسط الصادرات اليومية انخفاضا بنسبة 14.1% في أول 10 أيام من شهر يناير الجاري، مع زيادة عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما قيمة الواردات الكورية في الأيام العشرة الأولى من يناير فقد بلغت 20 مليارا و134 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بهذا بلغ حجم العجز التجاري الكوري 6 مليارات و272 مليون دولار، بعد أن كان قد سجل 4 مليارات و954 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكان إجمالي حجم العجز التجاري الكوري قد بلغ 47.2 مليار دولار في العام الماضي، وكان أول عجز تجاري تحققه كوريا منذ 14 عاما.