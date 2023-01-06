أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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سجلت كوريا الجنوبية إصابات جديدة بفيروس كورونا في نطاق 50 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 54 ألفا و343 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 29 مليونا و654 ألفا و90 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 120 إصابة لدى الوافدين من الخارج، وكان 62.5% منهم قادمين من الصين.وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بمقدار حوالي 24 ألف إصابة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضي 50 ألفا و730 حالة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخص واحد خلال الـ24 ساعة الماضي، ليبلغ 540 شخصا، محافظا على نطاق 500 شخص لليوم السابع على التوالي.وزاد عدد الوفيات بمقدار 32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و745 حالة وفاة حتى الآن.