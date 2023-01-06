تصنيف جواز السفر الكوري الجنوبي في المرتبة الثانية عالميا

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احتل جواز السفر الكوري الجنوبي المرتبة الثانية من بين 199 دولة حول العالم، حيث يمكن للمواطنين الكوريين زيارة 192 وجهة سفر بدون تأشيرة.وطبقا لمؤشر جوازات السفر للربع الأول من عام 2023، والذي كشفت عنه شركة "هينلي" أمس الثلاثاء، احتل جواز السفر الياباني المرتبة الأولى، حيث يمكن لحامله زيارة 193 وجهة بدون تأشيرة، بينما احتلت كل من كوريا الجنوبية وسنغافوره المرتبة الثانية، وتلتهما ألمانيا وإسبانيا.ويعتمد مؤشر "هينلي" على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويصنف جميع جوازات السفر البالغ عددها 199 حول العالم وفقا لعدد وجهات السفر التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.وكانت اليابان وسنغافوره قد احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الربع الأول من العام الماضي، وتلتهما كوريا الجنوبية وألمانيا.واحتل جواز السفر الأمريكي المرتبة السابعة، بينما جاء جواز السفر الكوري الشمالي في المرتبة الثانية بعد المائة.ولا تزال أفغانستان في أواخر تصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، حيث يصل عدد الوجهات التي يمكن دخولها لحامل جواز سفرها بدون تأشيرة، إلى 27 وجهة فقط.