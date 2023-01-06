وزير الخارجية الكوري يلتقي بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الثلاثاء مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للطاقة والنمو الاقتصادي والبيئة "خوسيه فيرنانديز"، حيث أكد على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن وتعزيز التعاون بينهما.وشدد الوزير الكوري "بارك" على ضرورة تقوية التحالف الاستراتيحي الشامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين.كما شدد الوزير "بارك" على أهمية التحالف الكوري الأمريكي في تنفيذ استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي كشفت عنها الحكومة الكورية في شهر ديسمبر الماضي.ودعا الوزير "بارك" الجانب الأمريكي إلى تنويع مجالات التعاون بين البلدين في قطاع الأمن الاقتصادي، بما في ذلك استقرار سلاسل التوريد الدولي.وتبادل "بارك" الآراء مع "فيرنانديز" حول القضايا المتعلقة بالقانون الأمريكي لتخفيض التضخم، حيث قال "فييرنانديز" إن الحكومة الأمريكية سوف تستمر في التواصل الوثيق مع الحكومة والشركات الكورية عند تنفيذ القانون.