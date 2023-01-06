الرئيس يون يؤكد على التعاون بين سيول وواشنطن لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إنه سيكون من الصواب أن تتعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع بعضهما البعض لأنهما تتعرضان على حد سواء لتهديدات كوريا الشمالية النووية.جاءت تصريحات الرئيس "يون" هذه في مقابلة أجرتها معه وكالة "إسوشيتد برس" أمس الثلاثاء في مكتب الرئاسة في منطقة "يونغ سان"، حيث أضاف "يون" أنه سيكون من الأفضل مواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية من خلال التعاون بين سيول وواشنطن، بدلا من تعامل الولايات المتحدة مع التهديدات بمفردها.وأشار الرئيس "يون" إلى إمكانية أن تشارك كوريا الجنوبية في تشغيل الولايات المتحدة للأصول النووية من خلال تشارك المعلومات اللازمة لتشغيل الأصول النووية الأمريكية، والتخطيط المشترك لتشغيل الأصول النووية، والتشغيل المشترك.وقال إنه من الصعب التعرف على نوايا كوريا الشمالية الحقيقية من الاستمرار في الاستفزازات، مؤكدا على أهمية تعزيز القدرة على مواجهة تلك الاستفزازات من خلال تقوية الاستعداد الأمني.وأضاف أن كوريا الشمالية تدرك جيدا أن استفزازاتها ستؤدي إلى قيام كوريا الجنوبية بتقوية استعدادها الأمني، وتعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة واليابان.