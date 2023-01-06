سلطات الحجر الصحي الكورية تؤكد اتجاه تباطؤ انتشار فيروس كورونا

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أكدت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أن انتشار فيروس كورونا قد بدأ يتباطأ. وتماشيا مع ذلك، ستبدأ الحكومة الكورية في إجراء مناقشات حول القضايا المتعلقة بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 54 ألفا و343 حالة، بانخفاض مقداره حوالي 24 ألف حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ 11 أسبوعا.وبلغ مؤشر تكاثر العدوى 0.9 نقطة، مسجلا بذلك أقل من نقطة لأول مرة منذ 12 أسبوعا، مما يشير إلى تباطؤ انتشار الفيروس في كوريا.وبلغ المتوسط اليومي لعدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 597 شخصا خلال فترة أسبوع، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وسوف تبدأ الحكومة الأسبوع القادم في إجراء مناقشات حول تخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.وقال مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوكالة ستتخذ قرارا في هذا الشأن مع الوضع في الاعتبار عدد الإصابات، ومعدل تلقي اللقاحات، وأوضاع كورونا في الدول الأخرى.وقد تم تأكيد إصابة 47 شخصا من الوافدين من الصين أمس الثلاثاء، ليبلغ المعدل الإيجابي التراكمي لدى الوافدين من الصين 19.6% خلال الفترة من الثاني من يناير الجاري وحتى الآن.