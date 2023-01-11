تسريب المعلومات الشخصية لـ180 ألفا من عملاء إل جي يو بلاس

Photo : YONHAP News

قالت شركة "إل جي يو بلاس"، ثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية في كوريا الجنوبية إنه تم تسريب المعلومات الشخصية لـ180 ألفا من عملائها.وأكد أحد مسؤولي الشركة حدوث التسريب في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء، حيث قال إن الشركة طلبت من الشرطة إجراء تحقيقات في القضية، وأنها تجري تحقيقا في الأمر. وقالت الشركة إن المعلومات المسربة تتضمن أسماء العملاء وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم، لكن البيانات المالية آمنة.وقد اكتشفت الشركة لأول مرة حدوث التسريب يوم الاثنين الماضي وطلبت من الشرطة ووكالة الإنترنت والأمن الكورية التحقيق في هذا التسريب في اليوم التالي. وأضاف المسؤول إن الشركة استغرقت نحو أسبوع للإفصاح عن التسرب والإقرار به لأنه كان عليها التحقق من البيانات غير المؤكدة وتحديد العملاء الذين تم تسريب معلوماتهم.وتقوم شركة إل جي يو بلاس حاليا بإخطار العملاء المتأثرين عن طريق رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني. ويمكن للعملاء أيضا التحقق مما إذا كانت معلوماتهم قد تسربت عبر موقع الشركة على الإنترنت.