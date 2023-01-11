البنتاغون تقر بوجود أخطاء في نُصُب الحرب الكورية

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أقرت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، بوجود أخطاء إملائية في نصب تذكاري جديد لتكريم الجنود الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية، ووصفت تلك الأخطاء بأنها "أمر مؤسف للغاية".وقال متحدث باسم البنتاغون لراديو صوت أمريكا أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرك أيضا أن بعض الأسماء الموجودة على جدار الذكرى لم يتم إدراجها في القائمة النهائية لوزارة الدفاع لضحايا الحرب الكورية. ووصف تلك الأخطاء بأنها أمر مؤسف للغاية، وأن البنتاغون تعمل مع وزارة الداخلية لتصحيح تلك الأخطاء.وقالت بعض التقارير إن الإدارات العسكرية المعنية قد راجعت كل اسم في قائمة ضحايا الحرب الكورية للتأكد من دقتها مقارنة بالسجلات العسكرية الرسمية المتاحة.وأوضح المسؤول أن السجلات نفسها ربما احتوت على أخطاء وكان من الصعب تحديد ما إذا كان ينبغي إعادة تصنيف أحد أفراد الخدمة المتوفين الذي كان يُعتبر سابقا خسارة في حقبة الحرب الباردة على أنه ضحية في الحرب الكورية.وحث المتحدث جميع أفراد الأسر والمواطنين المعنيين على إخطار البنتاغون بأي أسماء قد تم حذفها أو كتابتها بشكل خاطئ أو تضمينها عن طريق الخطأ.