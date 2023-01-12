رئيس البرلمان يدعو إلى تشكيل لجنة خاصة لتعديل الدستور

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دعا رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة للمراجعات والتعديلات الدستورية. وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد أمس الأربعاء، أعرب "كيم" عن عزمه على تشكيل اللجنة من خلال التوافق بين الأحزاب السياسية.واقترح أن تكون الأحزاب السياسية رائدة لطريق جديد نحو تحقيق التعديلات الدستورية، موضحا أن اللجنة المرتقبة ستشجع المناقشات الوطنية وتعزز التوافق في هذا الشأن وتساعد في النهاية على تحقيق الوحدة الوطنية. وفي إشارة إلى أهمية استقرار التعديلات الدستورية، تعهد رئيس البرلمان بالعمل بسرعة لتمرير التشريعات المتعلقة بإجراءات التعديل الدستوري، وأكد أنه سيشرح للشعب بالتفصيل الجدول الزمني لتعديل الدستور.كما كرر "كيم" رغبته في مراجعة نظام الانتخابات قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام القادم، وأعرب عن أمله في أن تضع نهاية لسياسات الانقسام الحزبي.وقد بدأت اللجنة الخاصة بالإصلاح السياسي أمس الأربعاء المناقشات حول سبل مراجعة نظام الانتخابات الحالي، وقد توصلت الأحزاب إلى توافق حول الحاجة إلى تحسين نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط. وفي ظل النظام الحالي، يتم تحديد عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للحزب من خلال عدد الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات، بالإضافة إلى المقاعد الإضافية المحتملة المرتبطة بمعدل إجمالي الأصوات الممنوحة للحزب. ويقول النقاد إن هذا النظام حفز الأحزاب الرئيسية على إنشاء أحزاب فرعية وتابعة قبل الانتخابات، حتى تتمكن من تأمين المزيد من الأصوات النسبية، قبل الاندماج مرة أخرى مع تلك الأحزاب التابعة بعد الانتخابات.