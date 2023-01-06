الرئيس يون يقول إن الحرب الروسية الأوكرانية ترسل رسالة خاطئة لكوريا الشمالية

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن التأخر في إنهاء الحرب في أوكرانيا قد يرسل إشارة خاطئة إلى كوريا الشمالية.وأدلى "يون" بهذا التصريح في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" نُشرت أمس الأربعاء.وقال إنه إذا لم يتم حل الحرب في أوكرانيا بسرعة، فقد يبعث ذلك برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يمكن أن يتغاضى عن أفعال الغزو دون عقوبات مناسبة. وأضاف "يون" أن تلك التطورات قد تشجع كوريا الشمالية على القيام بأعمال استفزازية.وفيما يتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن ذلك صعب بموجب القوانين المحلية الحالية، وكذلك لمراعاة مشاعر الشعب بشأن المساعدة المباشرة في تسليح كييف في أثناء حربها.وتعليقا على تقرير إعلامي حديث قال إن الولايات المتحدة وافقت على شراء 100 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية من عيار 155 ملليمترا من الشركات الكورية الجنوبية لتزويد أوكرانيا بها، قال "يون" إن سيول وواشنطن تجريان معاملات عسكرية بانتظام، مما يشير إلى انفتاح سيول على عقد صفقات أسلحة مماثلة في المستقبل.