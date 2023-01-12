الصين توقف الإعفاء من تأشيرة العبور للكوريين واليابانيين

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قررت الصين وقف الإعفاء من الحصول على تأشيرة العبور للمواطنين الكوريين الجنوبيين واليابانيين الذين يسافرون عبرها، وذلك في خطوة انتقامية إضافية بسبب تعزيز كوريا الجنوبية واليابان لقيود الدخول على القادمين من الصين.وقال مكتب الهجرة الصيني أمس الأربعاء إن هذا الإجراء سيتم تطبيقه استجابة لتنفيذ ما وصفه بقيود الدخول "التمييزية" ضد الصينيين من قبل عدد قليل من الدول، دون المزيد من التفاصيل.وبموجب الإعفاء من تأشيرة العبور، يُسمح للمسافرين الأجانب الذين يمرون عبر الصين في طريقهم إلى وجهاتهم بالبقاء بدون تأشيرة في مناطق محددة في المطارات الصينية لمدة 3 إلى 6 أيام.كما علق مكتب الهجرة الصيني إصدار تأشيرات للكوريين الجنوبيين واليابانيين الوافدين حديثا إلى البلاد. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن أوقفت الصين إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني كوريا الجنوبية واليابان في خطوة انتقامية بسبب لوائح الدخول المشددة التي تم تنفيذها ضد الوافدين الصينيين في مجموعة من البلدان في جميع أنحاء العالم، وسط عودة تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة في الصين.