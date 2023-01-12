مسؤول أمريكي يبحث مع رئيس مجموعة هيون ديه قانون تخفيض التضخم

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اجتمع مسؤول أمريكي رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيون ديه موتور" "تشونغ أوي سون".وجرى اللقاء بين "تشونغ" ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "خوسيه فرنانديز" في أحد الفنادق في العاصمة سيول حيث تمت مناقشة تقنيات التنقل الجوي في المناطق الحضرية وسلاسل التوريد العالمية.وفيما يتعلق بقانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الائتمانات الضريبية الجديدة، شدد "تشونغ" على ضرورة المرونة في تنفيذ الإجراءات مع الشركات التي تخطط للاستثمار في الولايات المتحدة.وقال "فرنانديز" في تغريدة على موقع "تويتر" أمس الأربعاء إنه التقى بشركة "هيون ديه كوريا" لتعزيز الرؤية الاقتصادية المستدامة لمرونة سلاسل توريد العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية.كما زار المسؤول الأمريكي أيضا المجمع العلمي لشركة "إل جي" في سيول أمس الأربعاء، حيث اجتمع مع المديرين التنفيذيين والمسؤولين في مجموعة "إل جي" لمناقشة المخاوف بشأن قانون تخفيض التضخم.