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قررت الحكومة الكورية زيادة الخصم على فواتير الغاز للأسر ذات الدخل المنخفض، لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس إنها ستوسع الحد الأقصى للخصم على فواتير الغاز بنسبة 50% للفئات الضعيفة لتقليل نفقات التدفئة في فصل الشتاء.وبموجب هذه الخطوة، سيرتفع سقف الخصم لذوي الإعاقات الشديدة والأسر الفقيرة والتي تعيش على الرعاية الاجتماعية إلى 36 ألف وون، أي حوالي 30 دولارا أمريكيا، من السقف الحالي البالغ 24 ألف وون، خلال فصل الشتاء.كما سيرتفع الحد الأقصى للخصم للأسر في شريحة الدخل المنخفض من 12 ألف وون إلى 18 ألف وون شهريا.وسيتم تطبيق التغييرات بدءا من شهر يناير.