الرئيس الأمريكي يشيد باستثمارات شركة هان هوا الكورية

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رحب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بخطة شركة "هان هوا" الكورية الجنوبية لحلول الطاقة، والتي تتضمن استثمار أكثر من 2.5 مليار دولار في إنتاج الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.وأعلنت شركة "هان هوا كيو سِلز"، إحدى الوحدات التابعة لشركة "هان هوا" لحلول الطاقة، أمس الأربعاء، أنها تخطط لاستثمار 3.2 تريليون وون لبناء مصنع جديد لمكونات الألواح الشمسية في ولاية "جورجيا" وتوسيع منشأتها الحالية في "دالتون" في نفس الولاية.وفي بيان للبيت الأبيض أمس الأربعاء، قال "بايدن" إن إعلان الشركة عن أكبر استثمار للطاقة الشمسية في تاريخ الولايات المتحدة هو "صفقة كبيرة" للطبقة العاملة في جورجيا وللاقتصاد الأمريكي.ووصف "بايدن" هذه الاستثمارات بأنها "نتيجة مباشرة" لخطته الاقتصادية وقانون تخفيض التضخم، وقال إنه سيخلق آلاف الوظائف ذات الأجر الجيد في "جورجيا"، والكثير منها لن يتطلب تعليما جامعيا.وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى تعافي سلاسل التوريد الأمريكية، وتخفيض تكلفة الطاقة النظيفة، والمساعدة في مكافحة أزمة المناخ.