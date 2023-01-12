الإبلاغ عن إصابات بحمى الخنازير الأفريقية في تشوروان

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قالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اليوم الخميس إنه تم الإبلاغ عن إصابات بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة للخنازير في "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان". وقالت الوزارة إن 4 خنازير في المزرعة أصيبوا بالفيروس الحيواني المميت في اليوم السابق.وأوضحت أن المزرعة مملوكة لأحد أفراد عائلة شخص يمتلك مزرعة الخنازير الواقعة في "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، والتي أبلغت عن أولى حالات حمى الخنازير الأفريقية هذا العام يوم الخميس الماضي.وقد نفذت السلطات على الفور تدابير الحجر الصحي الطارئة، وأرسلت فريق الاستجابة الأولية لتطهير المنطقة وعزلها.ووفقا لقانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية، سيتم إعدام حوالي 2000 خنزير في المزرعة المصابة و1300 خنزير في مزرعة مجاورة.كما أصدرت سلطات الحجر الصحي أمرا بحظر الحركة لـ34 مزرعة خنازير أخرى في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة المتضررة، حيث سيتم إجراء الاختبارات والتطهير.