الحكومة الكورية تعقد مناقشات عامة حول تعويض ضحايا العمل القسري

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من المقرر أن تعقد الحكومة مناقشات عامة اليوم الخميس لبحث طرق حل قضية تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وقالت وزارة الخارجية إنها سوف تستضيف المناقشات مع "تشونغ جين سوك" الرئيس المؤقت لحزب "قوة الشعب" الحاكم ورئيس اتحاد البرلمانيين الكوريين اليابانيين، في الساعة 10 صباحا في مقر البرلمان.وخلال المناقشات التي تم ترتيبها للبحث عن حل معقول للقضية طويلة الأمد بين كوريا الجنوبية واليابان، سيشرح مسؤول في الوزارة التفاصيل التي تمت مناقشتها في اللجنة الخاصة العامة، وكذلك في المحادثات بين سيول وطوكيو.وسوف يشارك في الجلسة ممثلون عن الضحايا وصحفيون ومحامون وغيرهم، كما سيُسمح لعامة الناس بالانضمام إلى الحدث.وعلى صعيد آخر، قالت إحدى مجموعات دعم الضحايا والفريق القانوني الذي يمثل ضحايا شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة إنهم لن يشاركوا في تلك المناقشات، مؤكدين أن الحكومة قررت عقد الحدث بعد أن اتخذت بالفعل قرارها بشأن الحل.