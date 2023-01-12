واشنطن وطوكيو تدينان استفزازات كوريا الشمالية

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أدانت الولايات المتحدة واليابان استمرار الاستفزازات الصاروخية الباليستية بواسطة كوريا الشمالية، وأعادتا التأكيد على التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.وعرض البلدان هذا الموقف في مؤتمر صحفي مشترك أمس الأربعاء بعد اجتماع لوزارء الخارجية والدفاع من البلدين، عُقد في واشنطن.وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" إن الولايات المتحدة واليابان تعمقان التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية للدفاع ضد العدوان وردعه، مشيرا إلى أنهما يواجهان إطلاقا متهورا وغير قانوني للصواريخ من قبل كوريا الشمالية.وقال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن الجانبين ناقشا قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية البحار في شرق وجنوب الصين، والسلام والاستقرار حول تايوان، والتزام الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ومن جانبه قال وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" إن البلدين يدينان بشدة كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ باليستية بوتيرة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ويؤكدان التزامهما القوي بنزع السلاح النووي بالكامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف "هاياشي" أن البلدين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق للتعامل مع قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك سرعة التوصل إلى حل لقضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.