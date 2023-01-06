انطلاق موسم التخفيضات الكبرى لعام 2023 في كوريا

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انطلق موسم التخفيضات الكبرى لعام 2023 في كوريا والذي سيستمر حتى يوم 28 من شهر فبراير القادم، وهو عبارة عن مهرجان للتسوق والسياحة يقام بمشاركة مختلف الشركات المدنية العاملة في صناعة الطيران والإقامة والتسوق والترفيه من أجل تشجيع السياح الأجانب على زيارة كوريا وزيادة الإيرادات السياحية في الفترة التي يضعف فيها موسم السياحة في البلاد.ويحتوي موسم هذا العام على عدد من البرامج الترويجية حسب الموضوعات، مثل التسوق وتجربة المأكولات والمشروبات، وتجربة الثقافة الكورية، وغيرها.وفي مجال الطيران الذي تشارك فيه جميع شركات الطيران المحلية التسع، بما في ذلك الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، سيتم توفير خصومات تصل إلى 94%، تشمل حوالي 110 رحلات متجهة إلى كوريا، إلى جانب منح مختلف الخدمات الجانبية.وفي مجال الإقامة، يشارك عدد من الفنادق بما في ذلك فنادق ومنتجعات لوتيه وسوفيتيل أمباسادور وفيرمونت أمباسادور وغيرها، حيث تقدم مختلف المزايا الخاصة بالموسم إلى جانب تخفيض رسوم الإقامة فيها.كما سيتم في فترة المهرجان تقديم مختلف أنواع المزايا الخاصة بالرحلات في كوريا بما في ذلك تخفيضات على المأكولات والمشروبات في حوالي 300 مطعم ومقهى في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق معاملة تفضيلية على صرف العملات، وتخفيض أسعار شرائح الهواتف.ومن أجل استقطاب المزيد من السياح القادمين من تايلاندا وسنغافوره وهونغ كونغ وتايوان واليابان، سيضم المهرجان عددا من برامج تجربة المحتويات الكورية الجذابة بما في ذلك زيارات إلى المعالم الخاصة لنجوم "هالليو"، وتعلم رقصات الكي بوب، والتمتع برياضة التزلج على الجليد، ورحلات إلى القصور الكورية القديمة.وسوف يحتوي المهرجان أيضا على عدد كبير من مزايا التسوق خارج الإنترنت، حيث تقدم متاجر السوق الحرة الرئيسية مثل لوتيه وشيلا وآي بارك وشين سيه غيه وهيون ديه، تخفيضات حسب قيمة المشتريات، وكذلك بعض المنتجات التذكارية، بينما سينفذ عدد من المتاجر الكبرى مثل غيللوريا ولوتيه ترويجا لبطاقات البضائع الخاصة للمهرجان لخدمة العملاء الأجانب.أما في منطقتيْ "ميونغ دونغ" و"كانغ نام" اللتين تعتبران من أهم المقاصد السياحية للسياح الأجانب، فسوف يتم تشغيل مراكز للترحيب بالسياح خلال فترة المهرجان، وتقديم معلومات سياحية متعلقة بالفعاليات الرئيسية في المهرجان.