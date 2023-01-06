انخفاض كبير في قروض الأسر لدى البنوك الكورية في العام الماضي

انخفض حجم قروض الأسر التي منحتها البنوك الكورية خلال العام الماضي بأكثر من تريليوني وون، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها كوريا انخفاضا في حجم قروض الأسر السنوية منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 2004.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم بعنوان "اتجاه السوق المالية المحلية في ديسمبر 2022"، أن حجم القروض الأسرية لدى البنوك في نهاية العام الماضي قد انخفض بمقدار 2.6 تريليون وون مقارنة مع العام الأسبق.وأرجع البنك المركزي السبب في ذلك إلى الانخفاض الكبير في حجم القروض الأخرى، خاصة القروض الائتمانية، حيث انخفضت القروض الأخرى لدى البنوك خلال العام الماضي بمقدار 22 تريليونا و800 مليار وون، بينما ارتفع حجم قروض الرهن العقاري السكنية بحوالي 20 تريليون وون.واستمرت هذه الظاهرة في الشهر الماضي أيضا حيث زادت قروض الرهن العقاري السكنية بمقدار 3 .1 تريليون وون بينما انخفضت القروض الأخرى بمقدار 2.8 تريليون وون.ورغم تباطؤ الطلب على القروض العقارية، إلا أن حجم الزيادة في التعاملات مع قروض الرهن العقاري الفردية قد زاد بسبب تنفيذ قروض التحويل الآمنة، لكن القروض الأخرى استمرت في الانخفاض بسبب ارتفاع سعر الفائدة على القروض والتنظيم المستمر للقروض وتدفق مكافآت نهاية العام.