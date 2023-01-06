المكتب الرئاسي يصدر تقريرا حول إجراءات التواصل مع الشعب

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صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن نافذة التواصل مع الشعب المسماة بـ"نافذة اقتراحات الشعب"، قد تلقت حوالي 25 ألفا من الشكاوي والاقتراحات والالتماسات المدنية خلال فترة 3 أشهر.جاء ذلك في التقرير رقم 1 الذي أصدره المكتب الرئاسي اليوم حول أعمال وأنشطة نافذة اقتراحات الشعب.ووفقا للتقرير، تلقت النافذة 25 ألفا و99 حالة من الشكاوى والالتماسات والاقتراحات المدنية خلال فترة 3 أشهر منذ افتتاحها في شهر يونيو من العام الماضي، منها 24 ألفا و788 حالة تمت الإجابة عليها من طرف الجهات المسؤولة ذات الصلة.وحسب الأنواع، مثلت الشكاوى والاقتراحات نسبة الثلثين، بينما مثلت الالتماسات نسبة الثلث المتبقي.وحسب المجالات، بلغت نسبة مجالات الإدارة والأمن 11%، ومجال الشرطة 7%، والسياسة المالية 6%.وأوضح المكتب الرئاسي أنه من أهم المحتويات ذات الصلة: طلبات تقديم الدعم الخاص بوباء كورونا، والدعوة إلى إجراء تحقيقات بواسطة الشرطة، وتشديد الإجراءات على استخدام عجلات السكوتر الكهربائية، وتنظيم الإغلاق الإلزامي لمحلات السوبر ماركت الكبيرة.وكان من بين أبرز الكلمات الرئيسية في تلك المقترحات والشكاوى: وباء كورونا، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والدعم المالي، والعقارات، والمستأجرون، والضمان السكني، وذوو الاحتياجات الخاصة.وقال المكتب الرئاسي إنه تأكد من ارتفاع اهتمام الشعب بالتعويضات عن خسائر وباء كورونا ودعم المتضررين وسوق العقارات واستقرار سوق الأسهم.وقرر المكتب الرئاسي تحويل 17 حالة متعلقة بدعم الطبقات الهشة اجتماعيا إلى سياسات بعد إجراء مشاورات مع الجهات الحكومية ذات الصلة.