توقعات بإقامة عرض عسكري في بيونغ يانغ

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أظهرت صور تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستخدم مجموعة من المعدات العسكرية في إجراء تدريبات في مطار "مي ريم" في العاصمة بيونغ يانغ، تمهيدا لإقامة عرض عسكري.ومن بين تلك المعدات: قاذفات وناقلات صواريخ تم استخدامها عدة مرات من قبل في التدريبات ذات الصلة بالعروض العسكرية السابقة.رتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في سيول "لي صونغ جون" إن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية ظلت تتبع وترصد تحركات أشخاص وعربات في تلك المنطقة منذ نهاية العام الماضي تمهيدا فيما يبدو لإقامة عرض عسكري، لكنه لم يذكر شيئا عن استخدام قاذفات وناقلات صواريخ في تلك التدريبات، وقال إنه ليس لديه أي تعليق خاص في هذا الشأن.وكان راديو صوت أمريكا قد قال في تقرير تحليلي لصور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها منصة "بلانِت لابس" يوم 2 يناير، إن حوالي 13 ألفا و500 شخص تجمعوا في مكان التدريبات في شمال مطار "مي ريم".وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تقيم بيونغ يانغ عرضا عسكريا يوم 8 من الشهر القادم بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس قواتها المسلحة، ومن المتوقع أيضا أن يحضره زعيمها "كيم جونغ اون".