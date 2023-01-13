فرق الكي-بوب تتصدر قائمة أفضل الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة في عام 2022

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تصدرت فرق الكي-بوب القوائم الأمريكية لأفضل الألبومات مبيعا على الأقراص المدمجة في العام الماضي.ووفقا لتقرير مشترك صدر يوم الأربعاء عن مجلة "بيلبورد" ومزود البيانات "لومينات"، احتلت 7 ألبومات لفرق الكي-بوب الكورية قائمة أعلى 10 ألبومات مبيعا في عام 2022 في الولايات المتحدة.وكان الألبوم الأخير "بروف" لفرقة "بي تي إس" هو ثاني أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة لعام 2022، حيث بيع منه 413 ألف نسخة، بينما تصدر ألبوم "ميدنايت" لـ"تايلور سويفت" القائمة بـ 640 ألف نسخة.وجاءت فرقة "تي إكس تي" في المركز الثالث، حيث باعت 227 ألف نسخة من ألبومها "طفل الثلاثاء". واحتلت فرقة "ستراي كيدز" المركزين الخامس والسابع، واحتلت فرقة "توايس" المركز السادس.وجاءت فرقة "إنهايبن" في المركز الثامن في القائمة، واحتلت فرقة "إن سي تي" المركز العاشر.