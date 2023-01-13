واشنطن تؤكد أنها تستهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها من الأسلحة النووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إن السياسة الأمريكية تواصل التركيز على إخلاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها من الأسلحة النووية.وأدلى المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئل عن تصريحات الرئيس "يون صوك يول" الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمال سعي كوريا الجنوبية إلى امتلاك الأسلحة النووية.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تتعاون لحماية أمن واستقرار كوريا الجنوبية واليابان وردع العدوان من كوريا الشمالية.وردا على سؤال حول السبب وراء عدم تسليح كوريا الجنوبية بأسلحة نووية، قال "رايدر" إن القضية تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.وأكد المتحدث أن كوريا الجنوبية تندرج تحت مظلة الردع الموسعة، كما يتمركز فيها ما يقرب من 30 ألف جندي أمريكي، وأنه يبدو أن المظلة النووية للولايات المتحدة تؤدي حتى الآن وظيفة الردع على نحو فعال للغاية.وكان الرئيس "يون" قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن سيول قد تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تطور قدراتها النووية في حالة ازدياد الاستفزازات الكورية الشمالية.