تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى له خلال 14 شهرا

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استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ في ديسمبر، مما أثار الآمال في أن اتجاه ارتفاع التضخم قد يكون قد بلغ ذروته.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6.5% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، ليسجل ارتفاعه تراجعا للشهر السادس على التوالي، بعد أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو.وكانت قيمة المؤشر في ديسمبر هي أقل زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر 2021، وهي تمثل أيضا أول انخفاض شهري بنسبة 0.1% منذ مايو 2020، أي بعد شهرين فقط من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا هناك.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة من الحساب، بنسبة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 5.7% عن العام الأسبق.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمتوسط 4.3% لمدة 3 أشهر حتى نوفمبر، وهو أقل مستوى منذ حوالي عام.ويؤدي تراجع ارتفاع التضخم إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ من وتيرة رفع سعر الفائدة، والتي كان البنك المركزي الكوري يراقبها عن كثب مع الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي لتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة، في محاولة للسيطرة على تراجع قيمة الوون.