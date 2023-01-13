تراجع أسعار الاستيراد والتصدير في كوريا للشهر الثاني في ديسمبر

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تراجعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، بسبب ارتفاع قيمة الوون وانخفاض أسعار النفط.ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، استقر مؤشر أسعار الصادرات عند 118.03 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 6% عن الشهر السابق، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل عام 2009، عندما تراجعت قيمة المؤشر بنسبة 6.1%.ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتباطؤ الطلب العالمي.كما انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 6.2% على أساس شهري في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي أيضا، وهو أكبر انخفاض خلال نحو 8 سنوات، منذ يناير 2015.ويُعزى الانخفاض بدرجة أساسية إلى انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض متوسط سعر خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بمقدار 10.5% على أساس شهري في ديسمبر.