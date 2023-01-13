عودة الرئيس الهارب لمجموعة سانغ بانغ أول بعد اعتقاله في تايلاند

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من المتوقع أن يعود الرئيس السابق الهارب لمجموعة "سانغ بانغ أول" "كيم صونغ تيه" من تايلاند إلى كوريا الجنوبية في أوائل الأسبوع القادم، حيث اعتقلته شرطة تايلاند يوم الثلاثاء الماضي في نادٍ للغولف بالقرب من "بانغكوك"، بعد 8 أشهر من فراره من كوريا وسط تحقيقات في اتهامات بالفساد.وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يقيم دعوى قضائية في تايلاند لتأجيل ترحيله.ووفقا لمصادر قضائية أمس الخميس، أخبر "كيم" السلطات بأنه يعتزم العودة إلى كوريا الجنوبية طواعية، وقدم طلبا للحصول على جواز سفر طارئ، حيث انتهت صلاحية جواز سفره بسبب إصدار نشرة حمراء من الإنتربول في حقه.وكان من المتوقع أن يعود "كيم" يوم اليوم أو غدا السبت، ولكن من المرجح أن تتأخر عودته نظرا إلى أن إصدار جواز سفر الطارئ سيستغرق بضعة أيام.وسوف يتمكن "كيم" من العودة في مطلع الأسبوع القادم.ويواجه رجل الأعمال السابق عددا من تهم الفساد في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الاختلاس وتسديد الرسوم القانونية بالنيابة عن رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، وتحويل مبالغ نقدية إلى كوريا الشمالية.