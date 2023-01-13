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السياسية

السماح لمراسلي قناة إم بي سي بالسفر على متن الطائرة الرئاسية

Write: 2023-01-13 10:53:48

السماح لمراسلي قناة إم بي سي بالسفر على متن الطائرة الرئاسية

Photo : YONHAP News

قرر المكتب الرئاسي السماح لمراسلي قناة "إم بي سي" بالسفر على متن الطائرة الرئاسية في جولة الرئيس "يون صوك يول" الخارجية التي ستبدأ غدا السبت.
وأخطر المكتب الرئاسي مراسلي قناة "إم بي سي" أمس الخميس بأنه قرر السماح لهم بالسفر على متن الطائرة لتغطية جولة "يون" في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا.
وكان المكتب الرئاسي قد حظر سفر مراسلي القناة على متن الطائرة الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي خلال جولة "يون" في دول جنوب شرق آسيا، زاعما أن القناة تورطت في تحريفات متكررة وتقارير متحيزة ضد إدارة يون حول الشؤون الخارجية.
لكن الرئيس "يون" أمر المكتب الرئاسي مؤخرا بعدم تقييد تغطية المراسلين للجولة الخارجية هذا الشهر.
وخلال جولته التي تستغرق أسبوعا وتنتهي يوم 21 يناير، سيقوم "يون" بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يسافر إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".
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