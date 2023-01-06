الحكومة الكورية ترحب بنجاح كاكاو إنترتينمنت في جذب استثمارات من السعودية وسنغافوره

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أعربت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس الخميس عن ترحيبها بنجاح شركة "كاكاو إنترتينمنت" التابعة لشركة "كاكاو" لوسائل التواصل الاجتماعي، في جذب أكثر من تريليون وون من الاستثمارات من المملكة العربية السعودية وسنغافوره.وقالت الوزارة إن هذه الاستثمارات جاءت اعترافا بمكانة الثقافة الكورية والطاقة الكامنة لنموها، معربة عن أملها في أن يلعب هذا النجاح في جذب الاستثمارات دورا في تعزيز القوة التنافسية الدولية لصناعة المحتوىات الكورية.وأعلنت شركة "كاكاو إنترتينمنت" أمس الخميس أنها جمعت 1.2 تريليون وون، أي ما يعادي 930 مليون دولار، من خلال إصدار حوالي 2.26 مليون سهم لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "بي وارب إنفستمنت" التي يقع مقرها في سنغافوره.وأوضحت أن هذه الاستثمارات تعد الأكبر حجما على الإطلاق، التي نجحت شركة للمحتويات الكورية في جذبها.وفي سياق متصل، قال وزير الثقافة "بارك بو كيون" إن قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتمويل شركة "كاكاو إنترتينمنت" الكورية جاء نتيجة للقمة التي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي في سيول بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".ومن جانبها قالت شركة "كاكاو" إنها نجحت في جذب الاستثمارات من السعودية بفضل الجو الملائم للتعاون الاقتصادي تم تشكيله في أعقاب القمة الكورية السعودية، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة على المستويين المحلي والعالمي.