الرئيس الأمريكي يعيد التأكيد على التحالف الراسخ بين واشنطن وسيول

Photo : YONHAP News

شدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأعاد التأكيد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي بيان صادر عن البيت الأبيض أمس الخميس بمناسبة اليوم الكوري الأمريكي، قال "بايدن" إن الأمريكيين الكوريين يساهمون في إثراء الحياة ويساعدون في تعزيز مكانة الولايات المتحدة.وسلط "بايدن" الضوء على الذكرى السبعين على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والذي تم تشكيله في عام 1953 بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك، وقال إنه تأكد من أن التحالف أقوى من أي وقت مضى عندما زار كوريا الجنوبية في مايو من العام الماضي.وأعرب "بايدن" عن امتنانه للأمريكيين الكوريين الذين يثرون ثقافة الولايات المتحدة ويساهمون في زيادة تنوعها.وأنهى "بايدن" البيان بالقول: "معا، نحن أقوى"، وأضاف قائلا باللغة الكورية: "كاتشي كابشيدا"، وهي عبارة باللغة الكورية تعد الشعار الرمزي للتحالف، وهي تعني: "فلنذهب معا".