البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بـ0.25%

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قرر البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي من أجل كبح جماح تضخم أسعار المستهلك، الذي لا يزال عند مستوى 5%، ولتضييق الفجوة بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي، والتي توسعت لـ1.25%.وعقدت اللجنة المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعا صباح اليوم حول اتجاه السياسات النقدية، قررت فيه رفع سعر الفائدة الذي يبلغ حاليا 3.25%، بمقدار 0.25% ليبلغ 3.5%.وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% في شهر مارس من عام 2020 لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، ثم خفضه بنسبة 0.75% في شهر مايو من نفس العام.وقام البنك المركزي بتجميد سعر الفائدة لـ9 مرات متتالية، ثم رفعه في شهر أغسطس من العام الماضي بمقدار 0.25%، ولأول مرة منذ 15 شهرا.ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 3% على 10 مرات.ويرجع السبب في استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة إلى عدم الاستقرار في سعر المستهلك الذي شهد ارتفاعا بمقدار 5% في شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.