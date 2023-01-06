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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بـ0.25%

Write: 2023-01-13 10:57:16Update: 2023-01-13 11:16:24

البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بـ0.25%

Photo : YONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي من أجل كبح جماح تضخم أسعار المستهلك، الذي لا يزال عند مستوى 5%، ولتضييق الفجوة بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي، والتي توسعت لـ1.25%.
وعقدت اللجنة المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعا صباح اليوم حول اتجاه السياسات النقدية، قررت فيه رفع سعر الفائدة الذي يبلغ حاليا 3.25%، بمقدار 0.25% ليبلغ 3.5%.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%  في شهر مارس من عام 2020 لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، ثم خفضه بنسبة 0.75% في شهر مايو من نفس العام.
وقام البنك المركزي بتجميد سعر الفائدة لـ9 مرات متتالية، ثم رفعه في شهر أغسطس من العام الماضي بمقدار 0.25%، ولأول مرة منذ 15 شهرا.
ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 3% على 10 مرات.
ويرجع السبب في استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة إلى عدم الاستقرار في سعر المستهلك الذي شهد ارتفاعا بمقدار 5% في شهر ديسمبر من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. 
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