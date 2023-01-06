إصابات كورونا الجديدة في كوريا تقل عن 40 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 ألف حالة وسط تباطؤ انتشار الفيروس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 39 ألفا و726 حالة، منها 137 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 4 آلاف و227 إصابة مقارنة بأول من أمس، وبمقدار 17 ألفا و228 إصابة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ 11 أسبوعا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخص واحد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 511 شخصا.أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32 ألفا و867 حالة وفاة حتى الآن.