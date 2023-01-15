الرئيس يون يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة للترويج لمشروعات الطاقة ومبيعات الأسلحة

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غادر الرئيس "يون صوك يول" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليلة السبت، ليبدأ جولته الخارجية التي تهدف إلى تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية في مجالي الأسلحة والطاقة.وسوف يصل "يون" إلى أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى للرئيس الكوري الجنوبي منذ أن أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1980، حيث سيلتقي بالشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات.وخلال إقامته هناك التي تستغرق 4 أيام، سيزور "يون" وحدة "أخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات لتسهيل التعاون الدفاعي بين البلدين. كما سيقوم الرئيس بجولة في محطة براكة للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، لتأكيد التزامه بالتراجع عن سياسة الإلغاء التدريجي لاستخدام الطاقة النووية للإدارة السابقة.وأوضح مستشار الأمن الوطني "كيم سونغ هان" للصحفيين أن قرار "يون" بزيارة الإمارات كأول رحلة خارجية له هذا العام وأول زيارة لدولة في الشرق الأوسط تعكس التزامه بتركيز الجهود الدبلوماسية على تنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات.ووفقا لمصادر من دوائر الأعمال، هناك حوالي 30 عقدا أوليا قيد التنفيذ في القطاعين العام والخاص، وخاصة في مجالات رئيسية مثل الطاقة والدفاع والاستثمار.ويرافق الرئيس "يون" في زيارته ممثلون عن حوالي 100 شركة رائدة، مثل رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس شركة "هيونداي موتور" "تشونغ أوي سون"، حيث يسعى "يون" إلى دعم توسع الشركات الكورية الجنوبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل التعاون المحتمل مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.ومن المقرر أن يسافر "يون" بعد ذلك إلى "زيورخ" بسويسرا يوم الثلاثاء، حيث سيلتقي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في المدينة. ثم سيتوجه إلى إلى "دافوس" لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي من الأربعاء إلى الخميس.وسوف يجتمع الرئيس مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية الكبرى، ويناقش سبل عمل الحكومة والقطاع الخاص معًا للتغلب على الأزمات العالمية المعقدة وضمان النمو المستدام.وسيزور "يون" المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في "زيورخ" في نفس اليوم، ليلتقي مع العلماء والباحثين لمناقشة التعاون في العلوم والتكنولوجيا.وسيعود "يون" إلى البلاد يوم السبت المقبل.